Cimbom borsanın da lideri

Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı yenerek art arda 14 maçla galibiyet rekoru kırarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray taraftarını sevince boğarken, hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti. Galibiyet serisinin başladığı dönemden bu yana ezeli rakiplerine hem sahada hem borsada fark atan Cimbom, piyasa değeri sıralanmasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı.Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisini başlattığı 28 Ekim 2022'deki Karagümrük maçından bu yana hisseleri de yüzde 84.98 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 32.5, Trabzonspor yüzde 17.2 değer kaybetti. Beşiktaş ise yüzde 41.58 prim yaptı. Hisse senedi performansındaki bu yükselişin etkisiyle Galatasaray'ın piyasa değeri 2 milyar 948 milyon liradan 5 milyar 454 milyon liraya çıktı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 7 milyar 987 milyon liradan 5 milyar 384 milyon liraya geriledi. Beşiktaş'ın değeri 2.1 milyar liraya çıkarken, Trabzonspor'un değeri de 1.9 milyar liraya indi.Son 1 yılda Galatasaray'ın hisseleri borsada yüzde 268.6 yükselirken, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'deki artış yüzde 125'te kaldı. Beşiktaş'ın yüzde 164 yükseldiği son 1 yılda Trabzonspor yüzde 17 düştü. Dursun Özbek'in başkanlığı seçildiği 12 Haziran 2022'den bu yana Galatasaray borsada yüzde 157 prim yaparken, bu dönemde Fenerbahçe'deki yükseliş yüzde 25.9'da kaldı. Beşiktaş'ın yüzde 112 yükseldiği bu süreçte Trabzonspor ise yüzde 4.66 düştü. Ali Koç'un ilk kez başkanlığa seçildiği 3 Haziran 2018'den bu yana ise Galatasaray hisseleri yüzde 440 yükselirken, Fenerbahçe'deki artış yüzde 189'da kaldı. Bu süreçte Beşiktaş yüzde 283, Trabzonspor ise yüzde 338 prim yaptı.