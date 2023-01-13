Çimentocu iç piyasayı unuttu bakanlık devrede

2022 yılında emtia fiyatları, pandemi kaynaklı tedarik sıkıntıları ve iç piyasadaki kur hareketleri inşaat maliyetlerinde artışa neden oldu. Bu duruma çimento fabrikalarının iç piyasayı pas geçerek ihracat odaklı çalışmaları da eklenince 2021'de 450 lira olan çimentonun tonu 2022'de 1.500 liraya kadar çıktı. Konuya el atan Ticaret Bakanlığı, inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatını sınırlayarak 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ekledi. Fiyatlar da geriledi. Ancak çimentocular tüm dünyada gerileyen emtia fiyatlarının aksine, 2023'e fahiş zamlarla girip iç piyasaya tekrar mal vermeyi azaltınca Ticaret Bakanlığı tekrar devreye girdi. Bakanlık çimentoda fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin gecikmeden alınacağını açıkladı. Sektör temsilcilerine göre Anadolu'da tonu 1000 lira olan çimentonun fiyatı Marmara Bölgesi'nde 2000 bin liraya kadar çıkartılmaya çalışılıyor. İhracata 42 dolara satılan çimento, iç piyasaya ise 70 dolardan veriliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomimiz içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan, inşaat sektörümüzdeki gelişmeler, bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve dış ticaret boyutuyla da ayrıca izlenmektedir" denildi.Konuyla ilgili olarak SABAH'a konuşan Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Çimento sektörü mevcut girdilerinin çok üzerine artışlar yapıyor. Neredeyse 8 katı bulan artışlar söz konusu" dedi. Önceliğin iç piyasa olması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle devam eti: "Ancak burada da denetimler yetersiz kalabiliyor. İhracata yönelik anlaşmalar yapıp buna göre üretim yapıyorlar. Avrupa böylece karbon salımını azaltırken, biz ithal ettiğimiz enerjiyle bu üretimi yapıp kendi doğamızı da ekstra kirletiyoruz. Ayrıca tonunu yurtdışına 42 dolara verirken iç piyasaya 70 dolara veriyorlar. Bize ihracat fiyatına versinler razıyız. İç piyasaya ihrcattan daha yüksek fiyat veriliyor. Hükûmet bu kadar çaba harcıyor ama karışımızda böyle bir tablo var. Bakanlığın açıklaması çok önemli. Şuan bu artışın hiçbir gerekçesi yok. Çimentonun tonunu 2000 liraya çıkartmaya çalışıyorlar. Artan yatırımlar üzerinden fırsatçılık yapıyorlar."