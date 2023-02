CİMER’e yağmur gibi mesajlar! Türkiye destek ve dayanışma örneği sergiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından CİMER'e, deprem çalışmalarına yardım etmek isteyen, evlerini depremzedelere açmak isteyen ve çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyenlerden çok sayıda mesaj geldi.

Depremin yaşandığı 6 Şubat sabahı CİMER'e mesaj gönderen vatandaş barınma sorunu yaşayan 2 aileyi Antalya'da, boş evi bulunan bir başka kişi de Ankara'da ağırlamak istedi.

İzmir Çiğli'den mesaj gönderen bir vatandaş ise, "Geçmiş olsun Türkiye'm. İhtiyacı olan aile için evimi açabilirim. Benim durumum çok iyi değil ama birlik olma günü" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş ise mesajında "Bugün sabah yaşadığımız yıkıcı deprem afetinde, devletimin ve milletimin ihtiyaç duyduğu her yerde, her görevde (güvenlik, arama-kurtarma, tahliye, ilk yardım, koordinasyon, erzak-iaşe dağıtımı vs) gönüllü olarak hizmete hazırım" ifadesini paylaştı.