Çin gayrimenkul sektörü sevindirici haberi aldı

Çin hükümeti aralarında China Evergrande Group'un da olduğu bir düzineden fazla gayrimenkul geliştirme şirketini desteklemek için 300 milyar yuan (44 milyar dolar) büyüklüğünde bir gayrimenkul fonu kurmayı planlıyor.

Çin hükümetinin gayrimenkul şirketlerini geliştirmek için kuracağı gayrimenkul fonunun 50 milyar yuanı China Construction Bank'tan, 30 milyar yuanı Çin MB'nin yeniden kredilendirme kolaylığından gelecek.