Bir süredir borç boykotunda olan Çin gayrimenkul sektörü sevindirici haberi aldı.
Geçtiğimiz haftalarda ülkede tamamlanması geciken konut projelerine yatırım yapan Çinliler mortgage ödemelerini yapmayarak boykot süreci başlatmıştı.
Ülkede geciken projelerde mortgage ile konut satın alan bireylerin borçlarını ödemeyi reddetmesinin ardından sektöre tedarikte bulunan şirketler de ödemelerini durdurma kararı almıştı.
Çin'de toplumsal tepkiye de dönüşen konut kredisi ödemeleri için Pekin yönetimi yeni bir hamleye hazırlanıyordu ve beklenen hamle geldi.
Çin hükümeti aralarında China Evergrande Group'un da olduğu bir düzineden fazla gayrimenkul geliştirme şirketini desteklemek için 300 milyar yuan (44 milyar dolar) büyüklüğünde bir gayrimenkul fonu kurmayı planlıyor.
Çin hükümetinin gayrimenkul şirketlerini geliştirmek için kuracağı gayrimenkul fonunun 50 milyar yuanı China Construction Bank'tan, 30 milyar yuanı Çin MB'nin yeniden kredilendirme kolaylığından gelecek.
Fon'un desteklemesine uygun gayrimenkul geliştirme şirketlerini regülatörler ve yerel yönetimler belirleyecek.
Kurulacak fon, gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından ihrac edilen finansal ürünleri satın alabileceği gibi, geliştirilen projelerin satın alınmasını da destekleyebilecek.