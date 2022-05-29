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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:38

Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti

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Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti

Çin'de üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi mart ve nisan aylarında 95 gigavat saate ulaştı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, iki aylık dönemde mobil cihazlar için 10,5 gigavat saat, elektrikli araçlar için ise 34,6 gigavat saat şarj kapasitesi üretildi.

Söz konusu dönemde Çin'in lityum iyon pil ihracatının parasal değeri ise 42,3 milyar yuana (6,28 milyar dolar) ulaştı.

Çin, son 5 yıldır mobil cihazları ve elektrikli araçları çalıştıran pillerin en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Sektördeki toplam üretim değeri 600 milyar yuanı (yaklaşık 90 milyar dolar) aşmış durumda.

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Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti
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