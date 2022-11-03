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Giriş Tarihi: 3.11.2022 08:41

Çin menşeli bazı mensucat ve tekstil ürünleri için damping önlemi uygulanacak

AA
Çin menşeli bazı mensucat ve tekstil ürünleri için damping önlemi uygulanacak

Çin menşeli, suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri için kilogram başına azami 5 dolar damping önlemi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

KİLOGRAM BAŞINA AZAMİ 5 DOLAR

Söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına azami 5 dolar olarak (CIF bedelinin yüzde 42,44'ü oranında) uygulanmasına karar verildi.

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Çin menşeli bazı mensucat ve tekstil ürünleri için damping önlemi uygulanacak
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