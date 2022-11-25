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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:07 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:08

Çin menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatında damping önlemi uygulanacak

Çin menşeli çerçevesiz cam aynalar (kalınlığı 1,6 milimetre ve altında olanlar hariç) için CIF bedeli yüzde 27 olan damping önlemi uygulanacak.

AA
Çin menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatında damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "çerçevesiz cam aynalar" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, CIF bedelinin yüzde 27'si oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

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Çin menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatında damping önlemi uygulanacak
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