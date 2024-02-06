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Haberler Ekonomi Haberleri Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik damping önlemi sürecek
Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:27

Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik damping önlemi sürecek

Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatında dampinge karşı uygulanan önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

AA
Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik damping önlemi sürecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen, Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret, Goodyear Lastikleri Ticaret, Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi, Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret ile Kocaeli Lastik şirketleri tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Yürütülen soruşturma sonucu, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, otobüs ve kamyonlarda kullanılan dış lastiklerden yükleme endeksi 121'i geçenler, tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ve yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri için dampinge karşı CIF bedelinin yüzde 60'ı oranında önlem uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik damping önlemi sürecek
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