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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Çin’deki KOBİ sayısı 48 milyona ulaştı

Çin’deki KOBİ sayısı 48 milyona ulaştı
Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, son 10 yılda ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) hızlı ve kaliteli olarak geliştiğini açıkladı. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılının sonunda ülkedeki KOBİ'lerin sayısının 2012 yılına göre 2.7 kat artarak 48 milyonu bulduğu, KOBİ'lerin ülkenin ekonomik gelişmesine büyük katkıda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, 2021 yılında yıllık cirosu 20 milyon yuanı (yaklaşık 3 milyon 135 bin dolar) aşan KOBİ'lerin ortalama kâr oranının, 2012 yılına göre 0.9 puan artarak yüzde 6.2'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, KOBİ'lerde çalışanların ülkede istihdam edilenlerin yüzde 79.4'ünü oluşturduğu kaydedildi.
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Çin’deki KOBİ sayısı 48 milyona ulaştı
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