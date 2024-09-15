Çin’den ABD’ye sert vergi tepkisi

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı yeni gümrük vergilerine sert tepki gösterdi ve ABD'yi bu vergileri kaldırmaya çağırdı. Bakanlığın açıklamasında, "Çin, Çinli şirketlerin çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır"denildi. Çin'in bu sert çıkışı, ABD'nin yerli sanayiyi korumak amacıyla elektrikli araçlar, güneş panelleri ve stratejik ürünler gibi Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırma kararının ardından geldi. Yeni vergiler, 27 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Çin, karşı önlemler alacağını vurguladı.