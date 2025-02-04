Çin’den ticaret savaşında misilleme geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşına misilleme geldi. Çin, ABD'yi hedef alan kapsamlı bir ekonomik önlem paketi açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeni vergiler, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaz türlerine yüzde 15 vergi ve ham petrol, tarım makineleri, büyük hacimli arabalar ve kamyonetlere yüzde 10 tarife getiriyor. Önlemler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı ve Çin gümrük idaresi ayrıca 30'a yakın metal ürün ve ilgili teknoloji üzerinde derhal yürürlüğe girecek yeni ihracat kontrollerini duyurdu. Bunlar arasında endüstriyel ve savunma uygulamalarında tipik olarak kullanılan kritik bir mineral olan tungsten ve güneş hücreleri yapmak için kullanılabilen ürünler yer alıyor. Bakanlık ayrıca, biyoteknoloji şirketi Illumina ve Calvin Klein ile Tommy Hilfiger'in sahibi olan moda perakendecisi PVH Group adlı iki Amerikan firmasını "normal piyasa işlem prensiplerini ihlal ettikleri" gerekçesiyle güvenilmez kuruluşlar listesine eklediğini açıkladı. Ayrıca, Çin Devlet Pazar Düzenleme İdaresi, Google'ın anti-tekelini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattığını söyledi.