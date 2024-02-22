Çin’den Türkiye’ye dev yatırım geldi

Avrupa ve Türkiye'nin "İlk GWh (Gigavatsaat) Kapasiteli Enerji Depolama Tesisi" Çorlu'da hayata geçirilecek. Kontrolmatik bünyesindeki Progressiva firması ile Çinli Harbin Electric International Company, Tekirdağ'da 1 gigavatsaat kapasiteli enerji depolama tesisi ve 250 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmak için anlaştı. 300 milyon dolarlık finansmanı Çinlilerin sağlayacağı projede toplam yatırım bedeli 600 milyon dolar olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasındaki Giga Enerji Depolama Tesisi Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Yılmaz, Harbin Electric (HEI) ve Kontrolmatik firmaları tarafından hayata geçirilen işbirliğini, büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücün içindeki payının 2010'da yüzde 3 iken, 2022'da yüzde 22'ye kadar yükseldiğini aktanan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yıllık ortalama 3 bin 500 megavat güneş, 1.500 megavat da rüzgar enerjisi santralinin devreye alınması planlanıyor. Toplam 5 bin megavat deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünü enerji portföyümüze katmayı da planlıyoruz" dedi.Türkiye'den Çin'e değişik sektörlerde ihracatın artması ve bu konuda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Turizm ve doğrudan yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Daha fazla Çinli turisti Türkiye'de görmek istiyoruz, daha fazla Çin'den doğrudan yatırımı Türkiye'de görmek istiyoruz. Çin ile Türkiye olarak daha fazla işbirliği yapmamız lazım. Bu proje güzel bir işaret fişeği... Ama yetmez. Daha fazla Çinli doğrudan yatırımcıyı Türkiye'ye bekliyoruz."