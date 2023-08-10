Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çin'den Türkiye'yi de kapsayan kritik turist kararı
Giriş Tarihi: 10.8.2023 09:49

Çin'den Türkiye'yi de kapsayan kritik turist kararı

Çin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye turist grubu yollanmasını serbest bıraktı.

Çin’den Türkiye’yi de kapsayan kritik turist kararı

Çin, küresel turizm pazarını artırabilecek seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak. Gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.

Kovid öncesi en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin'e gidiş geliş uçuş kapasitesindeki yavaş toparlanmanın ortasında durgun olan küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırabilir.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'den Türkiye'yi de kapsayan kritik turist kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA