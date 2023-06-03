Çin’e 500 milyon dolarlık e-ticaret

ElektronikTicaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yakın zamanda Çin pazarına 50 Türk markasının PttAVM üzerinden giriş yaptığını belirterek, "Çinliler en fazla kozmetik, gıda ve giyim ürünlerimize ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Eti, Tariş, Papağan, Arzum, Golden Rose, DS Damat gibi markalarımız Çin pazarına hızlı bir giriş yapmış bulunuyorlar. Yakın zamanda kurulan bu dijital ipek yolu sayesinde Çin'e 500 milyon dolarlık e-ihracat yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Çevikoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri'nde "Uzak pazarlara Türk ürünlerinin ihracatı-Çin Türkiye Premium Mağazaları" konulu sunum yaptı.Çevikoğlu, dünya e-ticaret pazarının 4 trilyon doları aştığını belirterek, 2023-2027 arasında yıllık ortalama yüzde 11.52 büyüme kaydetmesinin beklendiğini söyledi. Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Vietnam, Tayland, Güney Kore ve Japonya'nın 3.7 milyarlık nüfusu ile global nüfusun yüzde 45'ine denk geldiğini kaydeden Çevikoğlu, "Çin 1.4 trilyon dolar ile pazarın yüzde 34'üne hakim. Yıllık 67 milyar dolarlık e-ithalat yapıyorlar" şeklinde konuştu.