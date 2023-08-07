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Giriş Tarihi: 7.8.2023 21:56 Son Güncelleme: 7.8.2023 21:59

Çin'in döviz rezervleri 3,2 trilyon doları aştı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının temmuz sonunda 3,2 trilyon doları aştığı bildirildi. Yapılan açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı kaydedildi

AA
Çin’in döviz rezervleri 3,2 trilyon doları aştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, haziranda 3,193 trilyon dolar olan döviz rezervlerinin temmuzda 3,204 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı, küresel makroekonomik verilerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ile beklentilerinin etkisiyle temmuzda ABD doları endeksinde düşüş, küresel mali varlıkların değerinde ise artış görüldüğü kaydedildi.

Çin ekonomisinin direncinin ve kalkınma potansiyelinin yüksek olduğu, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanan açıklamada, döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğine dikkat çekildi.

Çin'in döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı.

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Çin'in döviz rezervleri 3,2 trilyon doları aştı
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