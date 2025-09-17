Çinli firmalar Türkiye’de üretimi düşünüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapılabileceğini belirtti. Çin devlet televizyonuna bağlı faaliyet gösteren CGTN Türk'e mülakat veren Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini anımsattı. Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, offshore rüzgâr projesi. Yani, 'deniz üstü rüzgâr' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu Çinli şirketlerle yapacağız" dedi. Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, "2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifiyle de gayet uyumlu" değerlendirmesinde bulundu.

GENİŞ İŞBİRLİĞİ

Enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çinli firmalar, Türkiye'de üretimi düşünüyorlar" dedi. Nükleer enerjinin en önemli iş birliği alanlarından bir tanesi olabileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde bulduğumuz rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğalgaz alanında da iş birliğimiz devam ediyor" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin önemli bir pazar ve büyüyen bir ekonomi olduğunu ifade etti.