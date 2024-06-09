Çinli otoculardan yatırım mesajı

Çin'den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi, Çinli markaların Türkiye'de yatırım çalışmalarına hız vermesini sağladı. MG markasının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, MG'nin Avrupa'da planladığı tesislerin ilkinin Türkiye'de olması için çalıştıklarını söyledi. Dağtekin, "MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım kararı alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız" diye konuştu. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyduklarını söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo da, şöyle devam etti: "Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye'de fabrika inşasının ve üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz."TÜRKİYE ile Çin arasındaki ticaret dengesi ek gümrük vergisinin nedenini ortaya koyuyor. 2019'da Çin ile otomotiv ticaretinde Türkiye 426 milyon dolar açık verirken, bu rakam 2023'te yaklaşık 2.5 milyar dolara yükseldi. Ayrıca 2023'de Çinli markaların pazar payı yüzde 7'ye çıkarken, bu yılın ilk beş ayında yüzde 10.2 seviyesine ulaştı.