Çinli robotlar Esenyurt’tan Avrupa’ya gidecek

Dünyanın ana gündemi savaş olsa da Türkiye, birçok yabancı firma için en güvenilir üretim üssü olmaya devam ediyor. Son olarak robot süpürge pazarının açık ara en büyük firması konumunda olan Çinli Xaomi de iştiraki VIOMI IoT@ Home üzerinden Türkiye'nin en büyük üç elektronik üreticisinden biri olan Sunny Elektronik ile üretim işbirliği yaptı. Çinli devin 13 ülkeye satılacak robot süpürgeleri Türkiye'de üretilmeye başladı. SABAH şirketin Esenyurt'taki fabrikasında ilk etapta 150 kişiye istihdam sağlayan üretim tesisini gezdi.
İLK YERLİ ÜRETİM OLDU
Yılda 250 bin adet robot süpürge üreteceklerini söyleyen Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Samsung
ve Philips ile yaptığımız işbirliklerine dünya devi Xaomi'yi ekledik. Heyecanlıyız, 30 milyon dolarlık bütçe ayırdığımız robot süpürgede yerli üretim yapan ilk firma olduk. İşbirlikleri için birçok küresel firma kapımızı çalıyor" dedi. Birkaç yıldır robot süpürge pazarını yakın takibe aldıklarını söyleyen Atmaca, kapasitelerini talebe göre artırabilecek durumda olduklarını anlattı. Pazarın yüzde 70 Xaomi'nin kontrolünde olduğunu anlatan Atmaca, şunları kaydetti: "Tüketici bu markayı istiyor, ekonomik olarak bunu alamıyorsa diğerlerine gidiyor. Viomi'nin üç modelini Türkiye'de üretme konusunda anlaştık. Bu modellerden V5 ise dünyada sadece Türkiye'de bizim tarafımızdan üretilecek. Aynı teknolojiyi kendi markamızla satışa sunacağız." Robot süpürge pazarında yüzde 30 pay hedeflediklerini söyleyen Atmaca, "Ürünlerde maksimum yerlilik oranı hedefliyoruz" diye konuştu. Nisan sonu gibi tüm modellerin üretiminin yapılacağını söyleyen Atmaca, ürettikleri süpürgelerin birçok perakende satış noktasında tüketiciyle buluştuğunu kaydetti. Atmaca, "2022'de ciroda 4.5 milyar TL'yi aşmayı hedefliyoruz. Bu yıl 1.2 milyar TL ciro beklediğimiz robot süpürgelerin birkaç yılda ciromuzdan üçte bir pay almasını hedefliyoruz" dedi.
İLK İHRACAT NİSANDA
Bu yıl satışlarının yüzde 90 civarında iç piyasaya yapılacağını söyleyen Atmaca, "İlerleyen yıllarda yüzde 65 ihracat hedefliyoruz. Temkinli gidiyoruz, Aralarında İtalya
, Hollanda
, Belçika
, Fransa, İspanya'nın bulunduğu 13 ülkeye ihracat hakkımız var. V5 modeli için ise tüm dünyaya ihracat hakkı aldık. Nisanda ilk ihracatımızı yapacağız" diye konuştu.
VOLKMEN MONTAJI İLE BAŞLADI
TEMELLERI Ağrı'da AEG bayiliği ile atılan Sunny'nin 1988'de Okmeydanı'nda bir apartman dairesinde volkmen montajı ile başlayan sanayi yolculuğu, bugün dünya devleriyle yapılan işbirlikleri ile devam ediyor. Türkiye'nin üretim gücünün hayli yüksek olduğunu söyleyen Adem Atmaca, buna karşılık kendilerine ilk sorulan sorunun "Montaj mı yapıyorsunuz" olduğunu söyledi. "Bu gerçekten çok yaralayıcı" diyen Atmaca, ekledi: "Bugün geldiğimiz noktada kendi elektronik kartımızı üretiyoruz. Çalışan sayımız 1.700'e çıktı. Durma şansımız yok, yatırıma ara vermeden devam ediyoruz."