Çinli turist sayısını artıralım

İlki 4 Kasım 2016'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı, 8 yılın ardından Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi. Türkiye-Çin ikili ilişkilerinin yanı sıra taraflar, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulan toplantının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'den daha fazla turist ağırlamak istediklerini söyledi. Çin'in Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Çin'le ticaretimizi güçlendirirken, daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmayı arzuluyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması, enerjide işbirliği, altyapı yatırımları, turizm, sivil havacılık ve tarım gibi alanlarda çalışabiliriz" dedi. Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing de, Çin ve Türkiye'nin, yükselen piyasalar ve "Küresel Güney"in üyeleri olarak ortak çıkarlara ve büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Çin ile Türkiye arasındaki etkileşimin arttığını, turizmin geliştiğini aktaran Cang, "Türkiye, Çinli turistlerin ilgisini çekiyor" diye konuştu.