Çinlilerin Türkiye’de yatırım mesaisi

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını azaltmak ve Çinli üreticileri Türkiye'de yatırıma teşvik etmek için getirilen ek gümrük vergisi, işe yaradı. Bir süredir Ankara ile temas halinde olan BYD'nin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da fabrika inşa edeceği ortaya çıktı.Türkiye'de üretim yapan Çinlileri ek vergiden muaf tutan kararın, BYD'nin yatırım yapacağı haberlerinin duyulduğu gün çıkmasının manidar olduğu konuşuluyor.Ancak, Türkiye'de yatırım için temas halinde olan Çinli marka sadece BYD değil. Chery, MG, DFSK, Skywell ve SWM de Türkiye'de üretim için Ankara ile pazarlık yapıyor.Plug-in hibrit otomobillere ÖTV desteği sağlayan yasa tasarısına göre kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli sürüş menzili 70 km ve üzerinde olanlardan motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayanlara yüzde 30, aşanlara yüzde 60 ÖTV uygulanacak. BYD'nin Seal U modeli, tasarının şartlarını karşılıyor.