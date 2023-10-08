Çinlilerin Türkiye’de yatırım planı

Çinli otobüs firmaları fuarda bir taraftan yeni modellerini sergilerken, diğer taraftanda da iş görüşmeleri yaptılar. Otomobilde olduğu gibi ülkede üretilen elektrikli otobüslere getirilmeye çalışılan ek vergi uygulamasını aşmaya çalışan Çinliler, Avrupa'da üretim için ortak arıyor. Görüştükleri firmalar arasında Türklerin de olduğu konuşuluyor. Yatırım için adı geçen firmalar arasında kısa bir süre önce otomobilde Türkiye pazarına giriş yapan BYD de var. Çinlilerin Türkiye'de yatırımı düşünmesi oldukça normal. Bugün Türkiye, Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi konumunda. Batarya teknolojisine hakim Çinlilerle, otobüs üretimine hakim Türkler arasında yapılacak bir ortaklık Avrupa elektrikli otobüs pazarında dengeleri değiştirir.