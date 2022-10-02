Çip krizinin maliyeti 100 milyar euro

ÇİP krizinden en fazla zarar gören sektör otomotiv endüstrisi oldu. Allianz Trade'in araştırmasına göre çip sıkıntısının küresel otomotiv üretiminde 18 milyon adetten fazla kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Çip krizinin 2021 ve 2022'de Avrupa'ya maliyetinin ise 100 milyar euroyu bulması bekleniyor. Araştırmaya göre, çip krizinin en fazla otomotiv sektörünü etkilemesinin bir başka nedeni ise çip üreticilerinin üretim kapasitelerini elektronik gibi talebin hızla artışa geçtiği ürünlere kaydırması oldu. Araştırmada, araç üretiminin 2021'de 13 milyon adetle gerilediği Avrupa'da durumun daha kötü olduğu belirtilirken, Çin'deki karantina kapanmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle üretimdeki toparlanmanın yeniden sekteye uğradığı ifade ediliyor.