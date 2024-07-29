Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtımı yapılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İhtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız" dedi. Kacır, bu program ile Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Program için ayrılan kaynağın, sermaye katkısı ve hibe destekleriyle birlikte 5 milyar dolar olduğunu belirten Kacır, "Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. Yapay zâkanın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.