Çipli betona 7 ülkeden talep

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler ve olası deprem şüphesi vatandaşın aklına "Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? Ne kadar sağlam?" sorusunu getiriyor. Riskli yapıların dönüşümü için son yıllarda birçok önemli projeyi hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aralık 2018'den bu yana kullandığı Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile dünyada da adından söz ettiriyor. Çok sayıda ülke sistem için başvuruda bulundu. Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yetkililer, bakanlıkla görüşmelere başladı.Edinilen bilgilere göre, sistem sayesinde 10 Ağustos 2022'ye kadar 279 bin 651 inşaattan 22 milyon 41 bin 317 adet taze beton numunesi alındı ve incelemeye tabi tutuldu. Türkiye'deki tüm yapılar için zorunlu olan sistem şöyle işliyor: EBİS ile hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç adet numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından gerçekleştirildiği gibi durumlar denetleniyor. Elektronik beton izleme sisteminde uygulanan testlerde beton yeterli seviyede çıkmaz ise ek analizler yapılıyor. Risk görüldüğü takdirde de yıkımı isteniyor. EBİS ve Bina Kimlik Sistemi (BKS), Türk Patent ve Marka Kurum tarafından da tescillendi. EBİS ile yapı projesinde belirtilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi ve beton dökümü esnasında görevlilerin, görevlerini yerine getirip getirmediklerinin de kontrolü yapılıyor. Bu sistemle yapılarda kullanılan betonların Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde kimlik kazanması sağlanıyor.Ülke genelinde manipülasyonu engelleyecek şekilde tasarlanmış beton test cihazları ile laboratuvar deneyleri gerçekleştirililen sistem birçok ödüle layık görüldü. EBİS, 2019 yılında Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Proje Festivali'nde İnovasyon Ödülü, 2019 yılı Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri haftası kapsamında yılın E-Dönüşüm Projesi, 2020 yılında Türkiye Bilişim Derneği'nce düzenlenen 2020 Bilişim Ödülleri arasından Kurumsal Süreçlerde Fayda ödüllerine layık görüldü.