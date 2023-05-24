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Giriş Tarihi: 25.5.2023

CITI: Türkiye bir fırsatlar ülkesi

CITI: Türkiye bir fırsatlar ülkesi
CITI'nin Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Orta Asya CEO'su Omer Hafeez, Türkiye'de çok büyük bir potansiyel gördüğünü belirterek, "Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Seçimlerden sonra belirsizliğin kalkmasıyla yatırımlar artar" dedi. Hafeez, Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısıyla dikkat çektiğini kaydetti. Bütün ülkelerde yatırımcıların seçim sürecinde bekleme dönemine girdiğini belirten Omer Hafeez, "Seçimlerden sonra Türkiye'de ekonomi politikalarında oluşacak değişikliklere göre yatırımcıların gelmesini bekleriz. İlk önce portföy yatırımcılarını göreceğimizi düşünüyorum. Daha sonra doğrudan yatırımcıların gelmesini bekleriz. Türkiye'ye kalıcı bir makroekonomik istikrarın tesisini sağlayacak adımların atılması halinde 50 milyar dolarlık bir kaynağın gelmesi şaşırtıcı olmaz" dedi.
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CITI: Türkiye bir fırsatlar ülkesi
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