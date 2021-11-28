Çocuklar ve gençler BES’e hareket getirdi

Katılım Emeklilik
Genel Müdürü Ayhan Sincek
, "Hedeflediğimiz şekilde 18 yaş altı segmentinin en iddialı birkaç oyuncusundan biriyiz. Hazırladığımız avantajlı paket ve devam eden kampanyamıza ailelerin teveccühü artarak devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre Ekim ayı itibarıyla 90 bin katılımcıya ulaşan bu kategoride, Katılım Emeklilik olarak 18 yaş altı BES
katılımcı sayımız 8 bini buldu, bunların fon tutarı da 4 milyon lirayı geçti" dedi. Sincek, "Aileler, geleceğe yatırım yapmanın en güvenilir adresi olarak BES'i görüyor. Kısa sürede sıfır yaş grubundan 5 bin 900 katılımcı olması da bunun göstergesi. Sıfır yaş grubunda bizim de 500 civarı katılımcı bebeğimiz var. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak" şeklinde konuştu.
BES'E GÜVENEN KAZANIYOR
Pandeminin de etkisiyle BES'in öneminin daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Ayhan Sincek, şöyle devam etti: "İnsanımız, kısa vadeli düşünmemeyi artık daha fazla önemsiyor. BES de yaklaşık 13 milyon katılımcı ve 181 milyar TL'lik fon birikimiyle yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik olarak biz de 14 faizsiz fonumuzla 830 bin BES sözleşmemizle ve 204 bin sigorta sözleşmemizle büyümeye devam ediyor, sektöre derinlik katıyor ve katılımcılarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. 2020 yılında getiri şampiyonu olan fonlarımız bu yıl da çok iyi performans gösteriyor. Yıl sonu yaklaşırken katılımcılarımıza klasik ve kritik olan bilgilendirmemizi de yapmak istiyoruz, şöyle ki; BES'te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25'ini geçemiyor. 2021 yılı
içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz."
18 YAŞ ALTI BES PAKETİ
BES'le tanışacak genç katılımcılar için en iddialı paketi hazırladıklarını aktaran Sincek, "Avrupa'da bile olmayan %25 devlet katkısı Erken BES planımızda da bulunuyor. Erken BES'te yaş gruplarına göre değişen pek çok ek hizmet sunuyoruz. Ailelerimizin çocuklarını büyütürken karşılaşabilecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı ek hizmetler yapılandırmaya çalıştık. Katılım Emeklilik olarak faizsiz emeklilik alanında, 18 yaş altında da Katılım Emeklilik'in farkını net olarak gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.