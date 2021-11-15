Çocukların kumbarasında 107 milyon birikti! BES hem birikim hem emeklilik yolunu açıyor

BES'e doğrudan devlet katkısı 7.2 milyar liraya çıkarılıyor. Bu sayede 2022 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 38.6 milyar liraya çıkacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy ise ülke ekonomisine güvence sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık, özel emeklilik sektörünün, istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Geçen yıl 82 milyar lira prim üreten sektörün, 2021 sonunda 100 milyar lira prim üretmesinin beklendiğini vurgulayan Gürsoy, sigortacılık sektörü tarafından ülke ekonomisine sağlanan korumanın 156 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

AİLELERDEN BÜYÜK İLGİ VAR

Kısa bir süre önce yürürlüğe giren 18 yaş altı BES uygulamasına değinen Gürsoy, "Sisteme katılan 18 yaş altı yeni katılımcıların sayısı 101 bin 725'e, fon büyüklüğü ise 107 milyon Türk lirasına ulaşmış bulunmaktadır. Böylece gençlerimize ve çocuklarımıza tasarruf alışkanlığını ve finansal okuryazarlığı küçük yaşlardan itibaren kazandırmakla birlikte, anne ve babalara çocukları için güvenli bir gelecek sağlayacak avantajlı bir alternatif sunmuş olduk" açıklamasını yaptı. BES'te yapılan düzenleme ile bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıran yeni uygulamaya çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeveynler büyük ilgi gösteriyor.

19 MİLYON VATANDAŞ YATIRIMCI OLDU

Sermaye Piyayası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, otomatik ve gönüllü BES benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 19 milyon vatandaşın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasasında yatırımcı olduğunu söyledi. Eylül sonu itibariyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 547 şirketin bulunduğunu belirten Taşkesenlioğlu, "Bu yıl halka arzlar açısından küresel ölçekte olduğu kadar Türkiye'de de büyük hareketlilik yaşanıyor. Ekim 2021 sonu itibarıyla halka arz sayısı 43'e çıkarken, fon büyüklüğü de 17.4 milyar lira oldu" diye konuştu.

YEŞİL BANKACILIK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt da sunumunda yeşil bankacılık döneminin başladığına dikkat çekerek, "Kurum'un öncelikle ele aldığı üç konu var. Birincisi Basel Bankacılık Denetim Komitesinin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı 'Basel-3 Final' düzenlemesi kapsamında gerekli mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesidir. İkinci konu, dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığına ilişkin yasal altyapının tesis edilmesidir. Üçüncü alan da Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında, yeşil bankacılık uygulamaların geliştirilmesidir" diye konuştu.