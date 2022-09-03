Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Gaziantepli ihracatçılara verdiği destekler için teşekkür ederek, "Sayın bakanımız yoğun bir mesai harcıyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde dünya büyüyor, biz küçülüyorduk. Bugün farklı bir noktaya geldik. O dönemde işletmeler çok zorlanıyordu, AK Parti'nin kuruluş felsefesi olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle çok yol aldık. Bizim en büyük sermayemiz beşeri sermayemizdir" dedi.Son 20 yılda Türkiye'nin çok badire atlattığını aktaran Şahin, "Ama bu şehir 300 fabrika açtı. Sayın Cumhurbaşkanımız 300 fabrika açılışına geldiğinde '300 mü değil mi?' diye çok konuşuldu. Aslında 300'den fazlaydı, biz utandığımızdan 300 dedik. Dibinde savaş, 500 bin mülteciyle hiçbir sanayici burada çalışmak için ortamı bekleyemez. İbni Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor. Ben de 'coğrafya karakterdir' diyorum. Bizim karakterimiz tırnak tırnak çalışıp hem bedensel hem fikirsel olarak gelişmektir. Biz hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Burada herkesin bir başarı hikayesi var. Burada olup da ihracat listesinde dereceye giren, girmeyen herkesin bir başarı hikâyesi var" diye konuştu.Dünyanın sürdürülebilir kalkınmaya odaklandığına dikkat çeken Şahin, şunları anlattı:"Dün ne kadar zam geldi dediğinizi biliyorum. Biz kader birliği yaptık. O yüzden bu şehrin ekonomisi için, mutluluk ortamı için bu şehrin sanayileri ve 250 bin çalışanıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınmada insani ve çevresel faktörler önemlidir. Buna dikkat edilmediği için pandemiyle karşılaştık, yarın başka bir şeyle karşılaşabiliriz. Küresel ısınma had safhada, Avrupa yanıyor. Avrupa 30 derecenin üzerini görmemişti. Şimdi farklı. Küresel ısınma çok büyük bir sorun. Su yönetimi önemli, altın kadar, petrol kadar önemlidir. Biz burada yapmamız gerekenleri iyi analiz ederek çalışıyoruz."