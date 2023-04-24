Çöp ve hayvan atıkları enerjiye dönüşüyor

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya bağlanmasının ardından, enerji çeşitliliği ve arzını artıracak önemli bir çalışma daha hayat geçiyor. Doğalgazın ulaşmadığı kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyükbaş hayvanlarının ürettiği atıktan üretilen gazın mutfaklarda kullanılabilmesi için tasarlanmış olan biyogaz ünitesinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak.4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve yenilenebilir enerji uzmanı Ali Rıza Öner, "Biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi kurulu gücü Haziran 2022 sonu itibarıyla 2 bin 172 megavata ulaştı. Toplam kurulu güce oranı ise yaklaşık yüzde 2.14 oldu. BİOGAZ ünitesinin seri üretimine TEMSAN tarafından başlanacağı açıklanmıştı" dedi.Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 17 milyona, küçükbaş hayvan sayısı ise 56.3 milyona ulaştı. Öner, toplam biyogaz enerjisinin yüzde 5.11'inin Konya, yüzde 4.75'inin de Erzurum'da olduğunun altını çizdi.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) da organik atıkları kullanarak biyogaz üreten BİOTEM'i geliştirmişti. Cihaz, yaklaşık 3 büyükbaş hayvanın atığıyla 1 ayda 12 kilogramlık bir mutfak tüpüne eşdeğer üretim sağlıyor. Türkiye'de 10 ilde kullanılmaya başlayan ürünün seri üretime hazır olduğu öğrenildi.