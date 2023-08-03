Türkiye’nin tarım sektörü Çorlu’da buluşuyor

Türkiye'nin açık alanda yapılan en büyük fuarı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başladı. Bu yıl 16. kez düzenlenen Çorlu Tarım ve Hayvancılık Fuarına 100'ün üzerinde firma ve 700 marka katılıyor. 50 bin metrekare alanda ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Çorlu Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftçiler ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Sürdürülebilir tarım için enerji ihtiyacına dikkat çeken Yüksek Mühendis, Uzman Danışman Halil İbrahim Önbaş; "Sürdürülebilir Tarım için olmazsa olmazlardan enerji ihtiyacını doğa dostu yenilenebilir ve ileri teknoloji içeren çözümlerle desteklenmesi, teşvik edilmesi gıda arzı sıkıntısıyla yüzleşmeye başlayan günümüz dünyasında oldukça önem kazanmıştır. Topraklarımızın, makina ve ekipmanlarımızın, çiftçilerimizin emeklerinin yüksek verimlilik esaslı strateji ve alt yapılarla desteklenmesi de diğer yandan önemlidir. Çiftçilerimizin ve ilgililerin enerji ihtiyaçlarına yönelik doğa dostu yenilenebilir çözümleri görüp inceleyebildiği ve uzmanlarından bilgi alabileceği platformların da önemi yadsınamaz" diye konuştu.

BALKAN ÜLKELERİNDEKİ ÇİFTÇİLERLE BULUŞTURUYORUZ

Fuar hakkında bilgiler veren Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör ise; "Türk tarım sektörü mekanizasyon konusunda önemli atılımlar yaptı. Sektörün Marmara ve Trakya bölgesindeki çiftçiler ile Balkan ülkeleriyle buluşmasını da hedefliyoruz. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya ve Arnavutluk'tan çok sayıda sektör profesyoneli ve ziyaretçi bekliyoruz. İklim değişikliğinin ağır şekilde hissedildiği bu dönemde tarımdaki mekanizasyon çeşitliliğini çiftçimizin maksimum üretim alabilmesi adına tüm yeni ürünler fuarda yerini aldı. Türk tarım mekanizasyon imalat sektörünün Balkanlara yapacağı ihracat ile ülkemize döviz getirmesini hedefliyoruz. Drone teknolojilerinden yerli ve milli son teknolojiye kadar pek çok tarım aleti fuarda yerini aldı" dedi.

GÜNEŞ PANELLERİYLE ENERJİNİZİ ÜRETEBİLİRSİNİZ

Fuara katılan firmalardan Trakya Solar'ın sahibi Uğur Bilir," Güneş panellerinin 12 yıllık garantisi, 30 yıllık sigortaları ve 50-60 yıllık ömürleri bulunuyor. Yenilebilir enerjiyi Trakya'da yaygınlaştırmakla sorumlu olduğumuzu hissediyoruz. Burada Temel amacımız sürdürülebilir tarım uygulamaları. Ve ikinci hasat mahsulünü desteklemek amaçlı. Biz Avrupa'da en çok güneş alan yeriyiz. Devletin verdiği 7 yıllık düşük faizli kredilerimiz de var. Yerli üretim güneş panellerini tercih ederek bu krediyi kullanabilir, Çiftçilere biz bunu tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

5 Ağustos'a kadar devam edecek Çorlu Tarım ve Hayvancılık fuarında, Drone teknolojilerinden yerli ve milli son teknoloji tarım aletleri fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.