Çorum-Samsun demiryolu 2025’te başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasındaki demir yolunun yapım çalışmalarına 2025'te başlanacağını belirterek, "Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini projesinin bu sene yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına da inşallah başlıyoruz" dedi. Partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Samsun'da temaslarda bulunan Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyledi.Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu belirten Uraloğlu, "Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.