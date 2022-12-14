Çorum'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi konutları için kura çekimi yapıldı

TOKİ tarafından bugüne kadar Çorum'da 7 bin 858 konut yapımının başlatıldığını, bunlardan 6 bin 97'sinin tamamlandığını, 1761'inin ise yapım sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Sosyal konut projesi kapsamında ilimiz genelinde 2 bin 160 konut yapılması planlanmıştır. Bu sayı, ilk planlamalarda 1800 adet iken milletvekillerimizin girişimiyle artırılmıştır. Konutların 382'si il merkezinde olmak üzere 359'u Sungurlu, 210'u Osmancık, 204'ü İskilip, 200'ü Alaca, 194'ü Kargı, 151'i Uğurludağ, 100'ü Bayat, 80'i Mecitözü, 80'i Ortaköy, 78'i Laçin, 72'si Dodurga ilçeleri ve 50'sinin Aşdağul beldesine yapılması planlanmıştır. Ortaköy ve Laçin ilçelerinde başvuru olmadığı için bu ilçelerimiz ve Aşdağul beldemiz kura çekimine dahil edilememiştir. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek kura çekimlerine 1952 ev için 23 bin 946 kişi girmiş olacak."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da proje kapsamında Türkiye genelinde neredeyse Çorum'un merkez nüfusu kadar konut inşa edileceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Aşgın, "Bu kadar güzellikler, bu kadar milletine düşkünlük, bu kadar yapılan icraatlar ancak aşkla çalışarak yapılır. Biz Çorum için aşkla çalışıyoruz, büyüklerimiz Ankara'da bütün mazlumlar için aşkla çalışıyor. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından noter huzurunda 1952 konuttan 951'i için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi yarın tamamlanacak.