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Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:45

Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak

İHA
Covid-19 aşılarında 2022’de de yüzde 1 KDV uygulanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan koronavirüs aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranının 2022 yılı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.

KDV Kanununun geçici 37'nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesine ilişkin 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
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Covid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak
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