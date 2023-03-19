Credit Suisse-UBS flörtünde çalkantılı pazarlık

CreditSuisse-UBS birleşmesi için hareketli bir haftasonu geçti. UBS, Credit Suisse'i almak için 1 milyar İsviçre frangı teklif etti. Hisse başına teklif edilen rakam Credit Suisse'in cuma günkü 1.86 franklık kapanış fiyatının ve piyasa değeri olan 7.4 milyar doların yüzde 87 altında. Credit Suisse'e yapılan teklif hisse başına sadece 0.25 frank. İsviçre'nin en büyük iki bankası arasındaki tüm hisselerin paylaşıldığı anlaşmanın piyasalar açılmadan imzalanması bekleniyordu. Ancak dün gün içinde Credit Suisse'in teklifi kabul etmediği belirtildi. İsviçre Hükümeti, anlaşma sağlanamaması durumunda bankanın bir bölümünü ya da tamamını kamulaştırıp almayı planlıyor.UBS ayrıca, kredi temerrüt marjlarının 100 baz puan veya daha fazla sıçraması durumunda anlaşmayı geçersiz kılan bir madde konusunda da ısrarcı oldu. Bu şartlar Credit Suisse ve hissedarları için bir mağduriyet anlamına geliyor. Hissedarların by-pass edilmesi için bir yasal düzenleme de hükümet tarafından hazırlanıyor. Satış işlemi için yapılan yoğun tafik İsviçre hükümetinin cumartesi gecesi acil bir toplantı yapmasıyla başladı. Çünkü güvenin hâlâ tam oturmadığı bankadan her gün 20 milyar İsviçre frangı para çekiliyor. İsviçre kanunlarına göre, devralma konusunda istişarelerde bulunmaları için hissedarlara genellikle altı hafta süre verilmesi gerekiyor.UBS'IN, İsviçre hükümetinden Credit Suisse'i satın alması durumunda oluşacak 6 milyar dolarlık masrafı istediği belirtiliyor. Çünkü herhangi bir anlaşma durumunda, önemli bir işten çıkarma furyası da olacak. Credit Suisse'in 16 bin 700'ü İsviçre'de olmak üzere 50 bin 480 çalışanı var. Ancak 9 bin kişinin işine son verilecek. 2008 finans krizinden bu yana en kötü performansına imza atan banka, 2022'de 7.9 milyar dolar zarar açıkladı.