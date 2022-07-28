CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı

208 ülkede 600 binden fazla otelle anlaşması bulunan Tatil.com, yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışı otel, uçak, kişiye özel ve grup tur paketleri için rezervasyon yapılabilen Türkiye'nin ilk ve tek seyahat portalı olarak bilinen şirketin bir dönem farklı şehirlerde yaklaşık 90 yetkili satış ofisi bulunuyordu.

Pandeminin olumsuz rüzgarı en çok turizm sektörüne esti!

2020 yılı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm sektörleri hazırlıksız yakalayan pandemi süreci, turizm sektörüne de çok büyük darbe vurdu. Ekonomik olarak dara giren sektörlerin başında gelen seyahat turizmi, iade ve iptal yükümlülükleriyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte ekonomik olarak zarar gören markalardan biri olan tatil.com'u tekrar tüketiciyle buluşturduklarını belirten Becer, "Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık" diye konuştu.

"550 KİŞİLİK EKİPLE YOLA ÇIKTIK"

Ramazan Becer, "Turizm sektöründe tatilcilerin güvenli yol arkadaşı olma hedefimizle yola çıktık. Saha operasyonlarımızda 150 kişi, call center ekibimizde 400 kişi ile yola çıktık. Her bütçeye uygun tesisleri, en uygun fiyatla tatilcileri buluşturmaya başladık. Turizm sektörü ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında, en yüksek döviz getirisini sağlıyor. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

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