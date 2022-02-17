Çukurova Bölgesel Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Adana ve Mersin'in ayrı zamanlarda düzenlediği aynı fuarın iki kent için de gerek ziyaretçi katılımı ve profili, gerekse ekonomik döngü açısından olumsuzluk oluşturduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Kış ise iki kentin protokolü, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edip ortak bir fuar merkezi oluşturulması için gayret edeceklerini ifade etti.