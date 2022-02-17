Çukurova Bölgesel Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve yönetim Kurulu üyeleri Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bölge için önemli olan Çukurova Bölgesel Havalimanın açılışını tarihinin müjdesini verdi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana ve Mersin'in geleceği için büyük önem taşıyan Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını kaydetti. Vali Su, Türkiye'nin 5'inci büyük havalimanının hem kargo hem de yolcu taşımacılığında hizmet vereceğini dile getirdi.
Adana ve Mersin'in ayrı zamanlarda düzenlediği aynı fuarın iki kent için de gerek ziyaretçi katılımı ve profili, gerekse ekonomik döngü açısından olumsuzluk oluşturduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Kış ise iki kentin protokolü, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edip ortak bir fuar merkezi oluşturulması için gayret edeceklerini ifade etti.
Tarımdan turizme, enerjiden sağlığa, hizmet sektöründen gastronomiye uzanan geniş bir yelpazeye sahip iki kentin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rolü olacağına inandığını ifade eden Başkan Kış, ortak fuar merkezi için girişimleri hızlandıracaklarını dile getirdi. Vali Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesi'nin ortak bir uluslararası fuar alanı kazanmasına sevineceğini söyledi.