Çukurova EVD Merkezi yetki belgesi ve sertifikası teslim töreni gerçekleştirildi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Özalp, ENERMER Genel Müdürü Dr. Ertaç Hürdoğan, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman ve EVD yetkililerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törende, merkezin Enerji Verimliliği Derneği (EVD) yetki belgesi ve sertifikası resmi olarak teslim edildi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile örnek bir iş birliğine imza attık. Adana Sanayi Odası, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürüp, verimlilik artışı sağlayarak küresel rekabette daha avantajlı konuma gelmelerine katkı sağlamak amacıyla Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Türkiye faaliyet gösteren 55 EVD firmasından birisi olduk" dedi.

Enerji verimliliği, günümüzde enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kıvanç, "Bu doğrultuda, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, bölge ve ülke genelinde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Adana sanayimize ve bölge sanayimize önemli katkıları olacaktır." diye konuştu.

Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, EVD yetki belgesi ve sertifikasını alarak, enerji verimliliği alanında daha fazla projeye imza atmayı ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Merkezin, bilimsel araştırmalar, eğitim programları ve yenilikçi projelerle enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceği belirtildi.