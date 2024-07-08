Çukurova GİAD Başkanı Sakarya’ya Ukrayna Fahri Konsolosluğu

Türkiye'nin Ukrayna ile bağımsızlığını tanıdığı 1991 yılından bu yana çok sıkı bağları, ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunduğunu belirten Sakarya, "Böylesi önemli bir görevin tarafıma tevdi edilmesi benim için büyük bir onur ve mutluluk. İki ülke arasındaki turizm, ticaret, eğitim, kültür, ekonomik başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağım" dedi.

Türkiye ve Ukrayna'nın fahri konsolos seçiminde çok hassas davranan, doğru isimleri fahri konsolos olarak atamada çok özen gösteren iki ülke olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Bodnar da, Sakarya'nın her iki ülkenin bu bakış açısıyla bakarak fahri konsolos olarak atamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Bodnar, "Sayın Ömer Faruk Sakarya'nın her iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme, Adana-Ukrayna arasında köprü kurma, ticari, kültürel, sosyal köprüler kurma noktasında, hem de Adana ve çevresinde bulunan Ukrayna vatandaşlarının o bölgede ulaşabilecekleri ilk basamak Ukrayna temsilcisi olması bizi çok mutlu etmiştir. Kendisinin bu noktalarda çok başarılı çalışmalar yapacağına inancımız sonsuzdur" diye konuştu.

Ukrayna Adana Fahri Konsolosluğu'nun ekim ayında açılışının yapılıp, resepsiyon verilmesi planlanıyor.