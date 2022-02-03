Çukurova’da ortak fuar çağrısı

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve kentin diğer protokollerini ziyaret eden başkan Kış ve yönetim kurulu üyeleri Adana ve Mersin'in tarım, turizm, ihracat, fuar, yatırım, üretim ve istihdam konuları detaylarıyla masaya yatırıldı. Adana ve Mersin'in yatırım, istihdam ve üretimde, ihracatta ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapan Başkan Hüseyin Kış, iki kent yöneticilerinin birlikte karar vererek fuar tarihlerini ve çeşitliliğini belirlemesi gerektiğini söyledi.

Fuarların asıl amacının ihracat olması gerektiğini vurgulayan Kış, çevre ülkelerden ziyaretçi ve iş insanlarının Adana ve Mersin'e çekebilme çalışmalarının önemine işaret etti. İş insanlarının finans desteği almasının bölgeye güçlü yatırım olarak döneceğini de anlatan Başkan Kış, Çukurova Bölgesi'nin ekonomik olarak öne çıkması için yoğun mücadele örneği sergileyeceklerini kaydetti.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türkiye'nin, Çukurova'nın Güneş Enerji Santralleri'ne (GES) daha çok önem vermesi gerektiğini söyledi. Vali Dr. Süleyman Elban, bölgenin potansiyelinin yüksek tutulması için fuar takvimlerinin ortak belirlenerek daha nitelikli fuarlar düzenlenebileceğine işaret etti. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da Adana ve Mersin'in fuar düzenlemelerinde ortak hareket etmesi görüşüne katıldıklarını ifade etti.