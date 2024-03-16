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Giriş Tarihi: 16.3.2024 01:00

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan sosyal yardım müjdesi: İşte o projeler

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Katıldığı bir televizyon programında vaatlerini aktaran Altınok, sosyal yardım projelerine ayrı bir parantez açtı. Altınok, doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine, emeklilere nakdi ödemeden, öğrencilere burslara kadar birçok konuya değindi.

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan sosyal yardım müjdesi: İşte o projeler

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı katıldığı televizyon programında sosyal yardım projelerine geniş yer ayırdı. Turgut Altınok, emeklilerden, gençlere, doğalgaz desteğinden, gıda ve ihtiyaç yardımına kadar birçok konudaki vaatlerini aktardı.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ

Turgut Altınok, sosyal medya hesabından katıldığı televizyon programına ilişkin bir kesit paylaşarak, "Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz. Doğal gaz desteğini 4 aya çıkaracağız. 1.000 TL vereceğiz. 20 bin öğrencimize aylık 1.500 TL burs vereceğiz." dedi.

Altınok ayrıca, "Görev yaptığım sürede benim hanımım, çocuklarım makam aracıma binmemiştir. 20 yıl görev yaptım, belediyeden ne otobüs ne uçak ne yol ne seyahat param ne de aldığım bir kuruş harcırah yoktur." ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan sosyal yardım müjdesi: İşte o projeler
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