Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Expo’da ağırlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin normalleşmesi ve karşılıklı yatırım kararlarının alınmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştireceği iki günlük ziyaret yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ağustos 2021'de BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle normalleşmeye başlayan iki ülke arasındaki diplomasi trafiği gelişerek sürüyor.

İki ülke arasındaki temas trafiği, Erdoğan ve Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 31 Ağustos 2021'deki telefon görüşmesi ve 24 Kasım'da Nahyan'ın Ankara'ya resmi ziyaretiyle hız kazandı.

Erdoğan'ın yarınki BAE ziyaretinin de ikili ilişkilerdeki olumlu havaya katkı sağlaması bekleniyor.

Yarın resmi temaslar için Abu Dabi'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılacak. Erdoğan, Nahyan tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının ikinci gününde ise Dubai'ye geçecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de açılan, Türkiye dahil toplamda 192 katılımcı ülkeyle dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşmasına ev sahipliği yapan Dubai Expo 2020'yi ziyaret edecek Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından son anda Dubai Expo'ya katılan Türkiye'nin milli gün açılışını yapacak.

Erdoğan'a ziyaretinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE ve Azerbaycan pavilyonlarını da ziyaret etmesi bekleniyor.

"EXPO BAE İLE İLİŞKİLERİMİZ VE KARŞILIKLI TİCARET HACMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Dubai Expo Türkiye Genel Komiseri Mükerrem Aksoy, AA muhabirine, etkinliğin 5 yılda bir düzenlenen büyük bir etkinlik olduğunu hatırlattı.

Dubai Expo'ya 192 ülkenin katılım sağladığına dikkati çeken Aksoy, şunları söyledi:

"Expo'da her ülkenin sloganı olur. Türkiye'nin sloganı 'Medeniyetin sıfır noktasından geleceği şekillendiriyoruz' şeklinde. Göbeklitepe'ye atıfta bulunarak 'Türkiye olarak geleceği şekillendiriyoruz' diyoruz. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve devam ettiği süreçte sağlık insanlık için çok önemli. Geleceği şekillendirirken 'gelin Türkiye'de sağlık bulun' diyerek sağlık turizmini tanıtmaya çalışıyoruz. Expo'da bütün sektörlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Gelen ziyaretçileri sektörlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Sergi alanımızda TOGG ve Akıncı SİHA'nın maketlerini sergiliyoruz. Ziyaretçiler, bunlara çok ilgi gösteriyor."

Aksoy, Türkiye pavilyonuna hafta içinde günlük 6 bin, hafta sonlarında ise 12 binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini dile getirdi.

Türk pavilyonunu ziyaret eden ve Türkiye ile iş bağlantısı yapmak isteyen kişilerin bilgileri ve ithal etmek istedikleri ürünlerin bilgisinin veri tabanına işlendiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu bilgiler, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) iletiliyor. Bugüne kadar 1000'e yakın talep iletildi. Türkiye'nin Dubai Expo'ya katılması BAE ile ilişkilerimiz ve karşılıklı ticaret hacmimiz için çok önemli. 2021 yılında ihracatımızda yüzde 90 üzerinde bir artış var. İhracatımız 5,5 milyar dolar civarında. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. İthalatımız ise 2,5 milyar dolar civarında. Expo'ya sadece pavilyon ziyareti olarak bakmamak lazım. Eylül ayından faaliyete geçildikten sonra yoğun şekilde iş adamlarının buraya ziyareti oldu. Ziyaretçilerimizle, BAE firmalarıyla karşılıklı toplantılar gerçekleştirdik. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara yükseleceğine inanıyoruz."

Expo'larda her ülkenin bir milli gününün olduğunu anlatan Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Milano ve Kazakistan'da Expo'lara katıldığını, ilk defa bir milli güne katılacağını vurguladı.

Milli günde ülkelerin hem ticari ilişkilerinin masaya yatırıldığını hem de kültürel faaliyetler gerçekleştirildiğini anlatan Aksoy, "Bu çerçevede bir bayrak seremonisi düzenlenecek, iki ülke milli marşları çalınacak. Ardından modern müzik topluluğunca konser verilecek. Sürdürülebilirlik teması kapsamında atık maddelerden elde edilen defile olacak. Ayrıca atık maddelerin değerlendirilmesine ilişkin yemek sunumları olacak." dedi.

Aksoy, Türkiye olarak Dubai'de gastronomi ve dizi-film sektörüyle de var olmak istediklerini sözlerine ekledi.