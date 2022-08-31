Cumhurbaşkanı Erdoğan Halil Bağıban’a ödülünü bizzat verdi

Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergisi ENR'nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2021 yılı listesi açıklandı. Türkiye'den 48 firma ödül almaya hak kazandı.

GÜRBAĞ GROUP 181. OLDU

Uzun yıllardır listenin değişmezleri arasında yer alan Gürbağ Group, bu yıl dünya sıralamasında 181'inciliğe yükseldi. Türkiye'den ödül alan 48 firma arasında yer alan Gürbağ Group adına ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban'a verildi. Bağıban ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül alanları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayretlerin, başarıların ve kazançların artması temennisinde bulundu.

"TÜRK FİRMALARI OLARAK LİSTEDE DAHA YUKARILARI HEDEFLİYORUZ"

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban "Gürbağ Group olarak Türkiye ve yurt dışında çeşitli prestij projelerinin yapımını da sürdürüyoruz. Bunlar arasında toplu konutlar, kültür merkezleri, üniversiteler ve okullar, spor kompleksleri, endüstriyel tesisler, askeri tesisler, kamu binaları, su arıtma tesisleri, isale hatları, kanalizasyon hatları, barajlar ve sulama kanalları, yol inşaatı, köprülü kavşaklar, tüneller ve metrolar, beton prefabrik elemanlar ve çelik konstrüksiyon yapılar bulunuyor.

Gürbağ Group olarak her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, küresel kalite zinciri içerisinde yerimizi almak istiyoruz.

2012 yılından itibaren yer aldığımız ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve diğer Türk inşaat firmalarımızla beraber daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Buradan bizleri destekleyen devletimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.