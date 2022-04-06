Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Karşıyaka’daki o arazi LÖSEV’in oldu

Karşıyaka'da imar planlarında sosyal tesis alanı (huzurevi) olarak görünen bir alanla ilgili Özelleştirme İdaresi tarafından plan yapıldı. Emsal 1 ve 5 kat olarak belirlendi. 5 bin ve 1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı ve askıya çıkarıldı.

SOSYAL TESİS

Yeni planda Hazineye ait ve imar planlarında sığınma ve huzurevi olarak geçen alan özel sosyal tesis statüsüne alındı. Şemikler Mahallesi 25386 ada 1 parsel için yapılan plana askı süresinde itirazlar geldi. İtirazlar hepsi reddedildi. Alan özelleştirme kapsamına alındı. Daha sonra satışa çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi ihaleyi 19 milyon 750 bin Türk Lirası bedelle en yüksek teklif Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşen satışı onayladı. Karar Resmi Gazetede yayınlandı. Böylece söz konusu alan LÖSEV'in oldu.