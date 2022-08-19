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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Toplantıda yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar değerlendirildi. İhracatçıların görüşmede, önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ihracat desteklerine ilişkin kararlardan memnuniyetlerini dile getirdiği ve 250 milyar dolarlık hedefin bu yıl aşılacağına dikkat çektiği vurgulandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM’i kabul etti
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