Cumhurbaşkanı, İTO Başkanı Avdagiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti. İTO'dan yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşamı gerçekleştirilen kabulde Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, fuar merkezindeki yenileme çalışmaları, İTO ve İDTM'nin faaliyetlerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı. Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Esma-ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti.