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Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:47

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla kamulaştırılması kararlaştırılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi.

DHA
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
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