Cumhurbaşkanı Tatar yerli otomobili sürdü

"ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in yaptığı sunumu "etkileyici" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Gerçekleştirilen sunumu dinlerken ülkemizin geleceğine olan inancım katlanarak arttı. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni; teknoloji, otomobil ve mühendislik ihraç eden; gençlerimize nitelikli iş gücü imkanı sağlayan ve dış ticaret açığımızı kapatarak dış ticaret fazlası veren bir ülkeye dönüştürmek için verilen bu mücadele ve inançtan etkilenmemek mümkün değil." diye konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmeye dair de açıklamalarda bulundu. KKTC'nin haksız ambargolar ve politik kısıtlamalarla mücadele ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye gibi Azerbaycan'ında her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ve gelecekte de yanında olacağını aktardığını söyledi. GÜNSEL mühendislerine de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, "Ülkemizin neler başarabileceğini gösterdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum." sözlerini ifade etti.