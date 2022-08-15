Cumhurbaşkanı Tatar yerli otomobili sürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ilk yerli otomobili olan GÜNSEL'le test sürüşüne çıkarak seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, "GÜNSEL, ülkemize umut veren, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir projedir. Otomobile emek veren mühendis ve tasarımcılara şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin neler başarabileceğini gösterdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum." dedi.
OTOMOBİL HAKKINDA BRİFİNG ALDI
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesisleri'ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel karşıladı. Test sürüş alanında GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar'a, sonrasında otomobille yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve aracın ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan bir sunum gerçekleştirildi.
UMUT VEREN BİR PROJE
GÜNSEL üretim tesislerini ziyaret ederek, test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "GÜNSEL, ülkemize umut veren, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir projedir. Bu büyük projeye inanan, yatırım yapan ve bizlere umut olan başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi'ne ve elektrikli otomobil GÜNSEL'e emek veren mühendis ve tasarımcılara şükranlarımı sunuyorum." açıklamada bulundu.
"ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in yaptığı sunumu "etkileyici" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Gerçekleştirilen sunumu dinlerken ülkemizin geleceğine olan inancım katlanarak arttı. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni; teknoloji, otomobil ve mühendislik ihraç eden; gençlerimize nitelikli iş gücü imkanı sağlayan ve dış ticaret açığımızı kapatarak dış ticaret fazlası veren bir ülkeye dönüştürmek için verilen bu mücadele ve inançtan etkilenmemek mümkün değil." diye konuştu.
"GURUR DUYUYORUM"
Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmeye dair de açıklamalarda bulundu. KKTC'nin haksız ambargolar ve politik kısıtlamalarla mücadele ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye gibi Azerbaycan'ında her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ve gelecekte de yanında olacağını aktardığını söyledi. GÜNSEL mühendislerine de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, "Ülkemizin neler başarabileceğini gösterdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum." sözlerini ifade etti.
DEVLETİMİZ YANIMIZDA
Kıbrıs'ın milli otomobili Günsel'in 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "GÜNSEL, Sadece kendi faaliyetleri ile değil etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile de ülkemizin ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak. Otomobilimizin seri üretimine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgi aktardık. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettiren ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.