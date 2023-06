Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomi birinci önceliğimiz olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret amacıyla memleketi Bingöl'e geldi. Bingöl Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Yılmaz, Vali Kadir Ekinci ile makamında görüşerek, şeref defterini imzaladı. Yılmaz, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Bingöl'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Güzel karşılamanız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir seçimi geride bıraktık. 2023'te, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem Meclis'imizin yenilendiği, hem de Cumhurbaşkanlığı Seçimi kapsamında tarihi bir seçimin yapıldığı Mayıs ayını geride bıraktık. Bu seçimlerde halkımız bir kez daha güven ve istikrar dedi. Halkımız bir kez daha güçlü, tecrübeli, dirayetli liderlik dedi. Halkımız bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan, dedi. Cenab-ı Allah milletimizden razı olsun. Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu. Hiç, bir araya gelmeyeceği düşünülen partiler, kişiler, kesimler bir araya getirildi ama Allah'ımıza hamd ediyoruz, aziz milletimiz sandıklarda bu yapay, suni oluşumlara en güzel cevabı demokratik olgunluk içinde verdi. Aziz milletimizden Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.





'85 MİLYON KAZANDI'



Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle tüm Türkiye'nin kazandığını ifade eden Yılmaz, "Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çok açık ara bir çoğunluğumuz var. 2 milyon 300 bin civarında oy farkıyla net bir sonuç ortada. Tüm bunlar milletimize hayırlı olsun, diyorum. Her zaman söylüyoruz, tekrarlamakta fayda görüyorum. Bu seçimleri sadece biz kazanmadık. Tüm Türkiye kazandı. 85 milyon vatandaşımız, 81 vilayetimiz kazandı. Bize oy vermiş olsun-olmasın, demokratik olgunluk içinde sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarımız kazandı. Allah'ın izniyle biz de bu anlayış içinde Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Her bir kilometrekareye hizmet edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız, hepsine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Değerli kardeşlerim, 'kaidesi iştir kişinin, laflara bakılmaz' demişler. Cumhurbaşkanımız son 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar, yaptığı çalışmalarla halkımızın gönlünde taht kurmuş bir liderimizdir. Dünyayı da çok iyi okuyan, dünya siyasetini bilen bir liderdir. Ben hep şunun altını çiziyorum, liderler her zaman önemlidir ama fırtınalı zamanlarda, dünyanın zor şartlardan geçtiği dönemlerde, bir kat daha önemlidir. Çok şükür dünyanın, bölgemizin, çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde güçlü, tecrübeli, samimi bir liderimiz var. Bunun için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.



'90'LI YILLARDA KOALİSYON PAZARLIKLARI OLURDU'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından kabineyi açıkladığını belirten Yılmaz, "Değerli Cumhurbaşkanımız, yeni yönetim sistemimizle birlikte, seçimden hemen sonra hükümetini kurdu. Bu da çok önemle altı çizilmesi gereken bir noktadır. Yaşı müsait olanlar hatırlarlar, 90'lı yıllarda seçimlerden sonra koalisyon pazarlıkları olurdu. Bazen aylar süren müzakereler yapılırdı, paylaşımlar yapılırdı. Bakanlık isteyenler, kurum isteyenler, çeşitli konularda görüş ortaya koyanlar. Bakın yeni yönetim sistemimiz de bu seçimde halkımızın onayını almıştır ve farkını da bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız yemin törenini yaptığı gün, yabancı devletlerden gelen çok geniş topluluğa ev sahipliği yaptıktan sonra, hemen akşamında Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini ilan etti. İşte bu yeni yönetim sistemimiz sayesinde gerçekleşti. Yeni yönetim sistemimizin istikrara olan katkısı, hızlı ve etkili karar uygulamaya olan katkısı, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaşanan çeşitli sıkıntılardan, pandemiden ekonomik meselelere, uluslararası jeopolitik meselelere varıncaya kadar, her alanda kendini göstermişti. Seçimlerden sonraki hızlı hükümet oluşumunda da bir kez daha yeni yönetim sistemimizin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" dedi.



'EKONOMİ, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'



Ekonominin, refah seviyesinin yükseltilmesinin birinci öncelikleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kabinemizdeki bütün arkadaşlarımızla birlikte uyum ve işbirliği içerisinde, koordinasyon içinde çalışacağız. Bir taraftan da dünya ekonomisinin nimetlerinden, tüm toplumu adalet içinde yararlandırma gayreti içerisinde olacağız. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılamak, enflasyona, çalışanlarımızın, emeklilerimizin gelirlerinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak. Bütün bunlar hükümetimizin gündemleri içerisinde yer alan konulardır. Seçim beyannamesinde yer alan maddeler planlı olarak hayata geçirilecek. Diğer taraftan inşallah bütün alanlarda, konut sektöründen enerjiye, gıdadan ulaştırmaya, altyapıya, teknolojik gelişmelere varıncaya kadar her konuda yeni atılımlarla, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü, tecrübeli yönetiminde ortaya koyacağı hedefler çerçevesinde, planlı ve programlı bir şekilde inşallah bütün bunları yerine getireceğiz. Önümüzdeki dönemde bir taraftan 12'nci kalkınma planımızı Meclis'e getirirken, diğer taraftan orta vadeli programımızı yenileyeceğiz. Yıllık programlarımızı, hükümet programlarımızı, eylem programlarımızı kullanmak suretiyle, seçim beyannamemizde ne dediysek, onları birer birer, belirli bir takvim içinde, planlı programlı şekilde hayata geçireceğiz inşallah. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde bizi yoğun bir mesai bekliyor. Milletimizin desteği arkamızda olduğu sürece, dünyada bileğimizi bükecek hiçbir güç yoktur. Siyasette güven esastır. Güvenin özü de şudur; söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı söylemeyeceksiniz. Son seçimlerde bir kez daha gördük ki, altı dolu olmayan, plana programa dayanmayan sözlere, halkımız itibar etmemiştir. Yine güvenden yana tavrını ortaya koymuştur. Biz de bu anlayış içerisinde, seçim beyannamemizde ne dediysek, önümüzdeki dönemde bunları birer birer hayata geçireceğiz. Teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Diğer taraftan Bingöl de önemli bir imtihan verdi. 2 değerli arkadaşımız Meclis'e gelmiş oldu. Cumhurbaşkanımıza yüzde 70'e yakın bir oyla destek verdi. Çok güçlü bir destek ortaya koydular."