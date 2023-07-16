Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan AHaber’de önemli açıklamalar: Türkiye’ye daha fazla sermaye girişi olacak

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye yeni bir döneme girdi. Çanakkale ruhu gibi Yenikapı'da da yeni bir ruh oluştu. O gece canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kendi kararını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen 'bağımsız' bir Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. FETÖ ile mücadelemiz başarılı bir şekilde bugünlere kadar geldi, ancak bittiğini hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bu mücadele her zaman devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna değinen Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yarın bu ziyaretlerine başlayarak, S.Arabistan-Katar-BAE'ninardından KKTC'ye geçecek. Körfez ülkeleri son yıllarda güçlü olan finansal yapılarını daha da güçlendirdiler. Bu ülkeler bizim komşularımız, dolayısıyla bu ülkelerle iyi ilişkiler kuruyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA SERMAYE GİRİŞİ OLACAK"

Bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş birliklerini güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye'ye yatırım anlamında önemli kazanımlar getirecektir. Birçok alanda iş birliği imkanımız var, Türkiye'ye dönük çok güzel bir yaklaşım ve siyasi idareler gördük. Teknik ekipler daha sonra Türkiye'ye gelerek muhattaplarla görüşmeler yaptılar. Bunun meyvelerini ileriki dönemlerde toplayacağız. Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek.

"İLKEMİZ KAZAN-KAZAN"

Türkiye, siyasette de ekonomide de bir bölgeyi diğer bir bölgeye tercih eden bir ülke değil. Nerede bir fırsat varsa, onu değerlendirmekten tereddüt etmeyiz. Bizim ilkemiz kazan-kazan ilkesi. Türkiye'nin çalışma modeli farklı, özellikle sömürgeci geçmişten gelmemiş bir ülke olarak Afrika'da bulunmamız o ülkelerin faydasına olmuş oluyor. Avrupa'da milyonlarca insanımız var, ticaretimizin neredeyse yarısı Avrupa'da, yani burada çok önemli bir rol oynuyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Uzun zamandır Türkiye'ye karşı dışlayıcı bir tavır sergileniyordu. Türkiye ile ikili ilişkilerini AB üzerinden konumlanarak kendi içlerine çekmeye çalışan bir zihniyet var. Halbuki AB'nin menfaatleri Türkiye ile birlikte çalışarak gerçekleşir. Ancak bazı ülkeler kendi hesaplarını AB üzerinden ifade etmeye çalışıyorlar. Biz tam üyelik müzakereleri olan bir ülkemiz. Gümrük birliğimiz ve vize muafiyetimiz üzerinden daha yoğun çalışmalar sergileyeceğiz. Şu anki Gümrük Birliği sadece sanayii alanını kapsıyor, ve ileriki zamanlarda bu seçenekler çoğalacaktır.

F-16 MESAJI

Amerika dünyanın büyük bir ekonomik gücü. Ancak bu ekonomik potansiyelin yeterince değerlendiriliğini söylemeyem... Geçmişte 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi konmuştu. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme son derece etkiliydi, bunun yansımaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde mutlaka finans ve iş çevreleriyle görüşmeler mutlaka gündemde olacaktır. Türkiye her zaman yatırımcı dostu bir ülke olmuştur. Taahhütlerine bağlı bir ülkeyiz, iyi prensip sağlıyoruz. F-16'larda ise süreç daha rahat bir şekilde ele alınacak.

Son 3 yılda dünya ekonomisi yüzde 6 büyümeyi başarmış, Türkiye'de ise bu sayı yüzde 20... Bir taraftan enflasyonla mücadele devam ediyor. İstihdam kaygıları, gelir darlığı kaygıları zorlukları beraberinde getiriyor.

"OVP'Yİ EYLÜLDE AÇIKLAYACAĞIZ"

OVP'de yeni hedefler koyacağız. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reformları ortaya koyacağız. Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Dolasıyla bu beklenti kararıyla etki hemen gerçekleşmiş olacak. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek.