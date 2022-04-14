Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC’ye 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık





"KIBRIS TÜRK HALKININ MÜZAKERE MASALARINDA KAYBEDECEK, AMBARGOLAR ALTINDA ZİYAN EDİLECEK BİR 50 YILI DAHA YOKTUR"



Kıbrıs adasında Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yapıcı biçimde her türlü çabayı gösterenin Türk tarafı olduğunu söyleyen Oktay, "Ancak bu olumlu anlayış maalesef hiçbir dönemde Kıbrıs Rum kesimi tarafından karşılık görmemiştir. Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur" ifadelerini kullandı.



"MARAŞ AÇILIMI TAMAMEN ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ADIMLARDAN OLUŞUYOR"



Kıbrıs adasında iki eşit halkın ve iki eşit devletin olduğuna vurgu yapan Oktay, şöyle devam etti: "Bu nedenle Cenevre'de sunulan, adadaki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri tam olarak yansıtan en gerçekçi öneridir. Türkiye'nin bu öneriye desteği tamdır. Bu çözüm iradesinden geri adım atmamız söz konusu değildir.

KKTC makamlarının Maraş'ta attığı adımları ve bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler oluşturulmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim. Sahada ve masada bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile Türkiye'yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler."



Kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar ve savunma, güvenlik ve adalet olmak üzere dört ana eksen üzerine odaklanmış politikaları içeren anlaşma ile KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması ve savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi ve ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yine anlaşma kapsamında sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yükseköğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılması da yer alıyor.